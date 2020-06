Sistema de saúde de Dourados não está preparado para enfrentar surto elevado de Covid-19, alerta Ministério Público

Hospital da Vida em Dourados - (Foto: Divulgação)

Com a curva ascendente de infecções pelo coronavírus em Dourados, a segunda maior cidade de MS registrou 2.247 casos confirmados até a última quinta-feira (25). Das 68 mortes, 19 eram moradores da cidade. Com o alto número de casos a cada 24h, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, divulgaram uma nota na sexta-feira (26) alertando a população de que o sistema de saúde do município não está preparado para enfrentar surto elevado de Covid-19.

Dourados tem atualmente 40 leitos de UTI adulto destinados para atendimento de pacientes suspeitos e confirmados, estando próxima ao limite máximo de ocupação, que é de 78%. A cidade é responsável por também receber pacientes das cidades vizinhas como Fátima do Sul, Douradina, Glória de Dourados e Itaporã.

Casos de pacientes que se contaminaram no Hospital da Vida têm chamado a atenção das autoridades, já que hoje é a unidade de atendimento onde mais está acontecendo as mortes de pessoas infectadas na macrorregião de Dourados. Na quinta, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou o óbito de Vanessa Recalde Belisario, 32, que estava internada no hospital se recuperando de um acidente de transito, mas que contraiu o vírus na unidade.

Nos últimos dias houveram casos de contaminação de profissionais da saúde que estavam na linha de frente dos atendimentos nas unidades de saúde, tendo dificuldades de se conseguir os profissionais de saúde necessários para montar outros leitos de UTI na cidade.

“Por tudo isso, alertamos e conclamamos que a população de Dourados intensifique as medidas de prevenção. Permaneçam em casa o maior tempo possível e, quando houver necessidade de sair de casa, não saiam com a família toda e usem sempre máscara”, diz o órgão.