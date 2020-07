Sindicato dos Bancários interdita duas agências do Santander em Campo Grande que abriram sem vigilantes

Agência na rua Marechal Rondon - Arquivo

Nesta sexta-feira (10), o Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região vai interditar duas agências do Santander, em Campo Grande. A ação acontece nas unidades da avenida Afonso Pena e da rua Marechal Cândido Mariano Rondon que estavam fechadas depois de casos confirmados de coronavírus e reabriram, no último dia 09, sem a presença de vigilantes.

Segundo o sindicato, com os casos positivos para Covid-19, todos os trabalhadores das duas agências, inclusive os terceirizados, estão em isolamento domiciliar, mas a Superintendência Regional do Santander decidiu reabrir as unidades com bancários de outras localidades, mas sem a segurança.

A Lei nº 7.102/1983 exige que um vigilante armado permaneça durante todo o expediente de uma instituição financeira.

“Essa atitude do banco contraria as normas de segurança e coloca em risco a vida dos bancários e clientes. Estamos tomando as medidas cabíveis, como acionando o órgão fiscalizador, que é a Polícia Federal. Mas para preservar a vida de todos nas duas agências, também estamos nos mobilizando para fechar as unidades, não permitiremos que funcionem sem segurança”, comenta a presidente do sindicato dos bancários, Neide Rodrigues.