SES realizará testagem para o coronavírus nos funcionários na sede do Detran/MS

O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, deste domingo (31.05), que realizará testes rápidos nos funcionários lotados na Unidade Central do Detran/MS, nesta segunda-feira (01.06).

Serão 450 funcionários que farão o teste rápido em uma ação que conta com apoio do Corpo de Bombeiros.

Resende também falou do avanço da doença no Estado. “Aquidauana e Costa Rica estão estreando com novos casos, totalizando 50 municípios no Estado, ou seja, 63% dos 79 municípios”.

O vídeo completo com informações sobre a testagem pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.