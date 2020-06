SES informa mais três óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul, totalizando 31 vítimas 

Já a 30ª vítima era também do sexo feminino, 65 anos, de Dourados - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais três óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul, neste domingo (14.06). Com isso, o Estado contabiliza 31 vítimas fatais da doença.

A 29ª vítima era do feminino, tinha 80 anos, do município de Douradina, com nenhuma comorbidade relatada. A vítima era do distrito de Bocajá e estava internado desde terça-feira, após comparecer a Unidade de Saúde em Douradina com complicações de daúde e ser encaminhado imediatamente ao UPA em Dourados. Na Unidade de Pronto Atendimento foram realizados dois testes rápidos, que deram negativos para covid-19.

Após complicações na manhã deste sábado ele foi transferido ao Hospital Evangélico, na mesma cidade, onde foram realizados outros exames, tendo constatado no teste rápido positivo ao coronavírus. Ele veio a óbito durante a tarde de ontem.

Já a 30ª vítima era também do sexo feminino, 65 anos, de Dourados, era hipertenso e diabético.

A 31ª vítima também era de Dourados, do sexo feminino, de 54 anos, e tinha como comodidades diabetes e doença cardiovascular crônica.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 4 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 1 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá e 1 em Douradina.