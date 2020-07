SES entrega leitos de UTI no Hospital do Câncer nesta quinta-feira

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 11.063 casos confirmados de coronavírus e 134 vítimas fatais da doença no Estado - (Foto: Divulgação)

Como medida estratégica de combate ao coronavírus, o Governo de Mato Grosso do Sul, participará da entrega de 18 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, nesta quinta-feira (09.07), a partir das 15h, no Hospital do Câncer Dr. Alfredo Abrão.

Dos 18 leitos, a SES disponibilizou nove respiradores, e por parte da gestão municipal, foram entregues mais nove, o restante da estrutura é da própria unidade hospitalar. A estratégia inicial é que sejam encaminhados para este hospital os casos não covid-19 no objetivo de desafogar, por exemplo, os leitos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Para a diretora geral de Atenção à Saúde, Marielle Alves Correa Esgalha, dependendo do avanço da pandemia, pode haver alterações na destinação dos leitos sem oferecer risco aos que frequentam o hospital. “A princípio os leitos serão destinados a casos não covid. Porém queremos tranquilizar a população, uma vez que essa ala está localizada já em ambiente isolado, sem a presença de pacientes, em um andar específico”, ressalta.

Situação em MS

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 11.063 casos confirmados de coronavírus e 134 vítimas fatais da doença no Estado. Do total de pessoas com a doença, 230 estão internadas, sendo 133 em leitos clínicos (55 pelo SUS) e 111 em leitos de UTI, sendo 74 pessoas em leitos do SUS. No HRMS, são 87 pessoas internadas com a doença, sendo que 46 estão em leitos de UTI.