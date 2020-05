Secretaria de Saúde de MS elabora estratégia de combate ao coronavírus com instituições de saúde e de segurança pública para região Sudoeste

Os trabalhos tiveram início na última sexta-feira (22) e seguem até 04 de junho. - (Fotos: Chico Ribeiro e divulgação)

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com diversas instituições relacionadas à segurança pública no Estado, elaborou uma série de estratégias para reforçar as ações de combate ao coronavírus na região sudoeste do Estado. Os trabalhos tiveram início na última sexta-feira (22) e seguem até 04 de junho.

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (25) mostra que Guia Lopes da Laguna possui 183 casos confirmados da doença, o segundo maior resultado do Estado, enquanto Bonito tem 30 pessoas contaminadas e Jardim 28.

A ação elaborada pela SES inclui a intensificação das barreiras sanitárias nas divisas de Guia Lopes da Laguna e uma maior fiscalização do cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal em vigor.

Reunião realizada com representantes da segurança público da Estado e da Região Sudoeste

No planejamento estratégico está previsto, ainda, aumentar a divulgação do Disk Denúncia para que a população possa denunciar infectados que desobedecem a notificação de casos confirmados, assim como intensificar o monitoramento dos pacientes em isolamento domiciliar.

Outra importante medida é ampliar o horário de atuação da Equipe de Saúde da Família na Unidade de Saúde de Guias Lopes da Laguna e realizar treinamento para ampliar as equipes de Unidade de Resposta Rápida da Secretaria Municipal de saúde de Guia Lopes, assim como implantar duas unidades móveis, uma para Jardim e outra para Bonito.

E, por fim, distribuir as máscaras de tecido aos 10,4 mil habitantes de Guia Lopes da Laguna e 24,4 mil habitantes de Jardim, totalizando 34,7 mil máscaras.

Participam deste plano de ação autoridades de órgãos ligados à saúde e à segurança pública do Estado e dos municípios, como a Polícia Civil e Militar; Corpo de Bombeiros Militar, PRF, Defesa Civil, Sejusp, entre outros órgãos.

“Precisamos intensificar o isolamento nessa região, é importante e fundamental para conter o avanço da doença, por isso, são fundamentais essas medidas e o apoio dessas instituições, é um adicional para o grau de gravidade que estamos vivendo”, ressalta o titular da pasta, Geraldo Resende.