SES e Hospital Regional recebem 10 leitos de UTI’s da JBS

O Governo de Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, recebeu na manhã desta sexta-feira (26.06), do Frigorífico JBS 10 leitos de UTI’s para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, que serão disponibilizados para o tratamento dos pacientes com coronavírus, assim como doações de insumos hospitalares que vão auxiliar o Estado no Enfrentamento a Covid-19.

A entrega contou com a presença do secretário de saúde do município, José Mauro de Castro, da diretora-presidente do HRMS, Rosana Leite de Melo, que representou o secretário de saúde de MS, Geraldo Resende e do gerente de recursos humanos da unidade Campo Grande da JBS, Willian Salazar.

Ao todo o frigorífico doou ao HRMS, 10 kits completos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), inclusive com respiradores, que irão compor novos leitos críticos do Hospital, e serão utilizados, de acordo com a diretora do HRMS Rosana Leite, já nesse momento de pandemia do novo coronavírus.

Ao receber os itens doados, Rosana Melo revelou a alegria de ser agraciado com esses materiais que vai ajudar, sobremaneira, o Hospital Regional nesse enfrentamento da pandemia: “São equipamentos que muitos municípios não têm em seus hospitais públicos, e nós estamos sendo agraciados com esses bens que vão ajudar a salvar vidas. Continuamos recebendo doações de várias partes do Estado e de vários seguimentos, para nós é muito gratificante esse reconhecimento da sociedade”, salientou.

Na avaliação do secretário Geraldo Resende a solidariedade é o caminho para o combate à doença. “A JBS, assim como diversas outras empresas, tem ajudado o Poder Público nas medidas adotadas para vencermos essa guerra. São leitos, EPI’s, exames, máscaras de tecido, enfim, diversos tipos de doações que mostram a união como saída para esta pandemia”.

Além de Campo Grande, Naviraí foi contemplado com 10 camas clínicos e 5 de UTI’s. Dourados receberá a doação da empresa neste sábado (27.06), sendo 15 camas de UTI, 10 ventiladores/respiradores, 75 bombas de infusão, 15 monitores de sinais e 3 desfibriladores, formando kits que serão entregues no Hospital Universitário da Grande Dourados.

Participaram, ainda do ato de entrega, o diretor administrativo do HRMS, Marcelo Ferreira, e a diretora técnica assistencial, Patrícia Rubini.

