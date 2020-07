SES divulga novo mapa hospitalar de combate ao coronavírus

Estão disponíveis mais de 700 leitos adultos - (Foto: Silvio Avila)

O Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10.07) o novo Mapa Hospitalar de Leitos para Mato Grosso do Sul.

Este Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI refere-se ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus.

Dos leitos já existentes estão disponíveis 737 leitos clínicos adulto, 119 leitos clínicos pediátrico, 225 leitos de UTI adulto e 7 leitos de UTI infantis. Em ampliação: 100 leitos clínicos adulto; 6 leitos clínicos pediátrico; 119 leitos de UTI adulto.

A readequação do mapa mostra que os novos leitos de UTI disponíveis em unidades hospitalares de Campo Grande, como os 18 leitos no Hospital Dr. Alfredo Abrão, 20 no Proncor, 7 no El Kadri e 10 na Clínica Campo Grande. De acordo com a SES, a nova lista traz uma readequação, resultado da análise do quadro e realidade epidemiológica de cada município e que, por isso, a lista é dinâmica e varia de acordo com o avanço da pandemia e necessidade de internação de cada localidade.

Clique aqui e confira o mapa hospitalar no MS e nos municípios (páginas 10 a 12).