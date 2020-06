SES confirma mais dois óbitos em Mato Grosso do Sul, totalizando 33 vítimas fatais do coronavírus

No dia 13 foi transferido para a UTI e veio a óbito no dia 14 de junho. - ( Foto: SECOM MS)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 33 vítimas fatais da doença.

A 32ª vítima era de Dourados, do sexo masculino, de 81 anos, e era hipertenso. A notificação da doença foi no dia 05/06/2020. Ele foi internado no Hospital Evangélico do município no mesmo dia, em enfermaria. No dia 10 foi para UTI e veio a óbito neste domingo, 14 de junho.

Já a 33ª vítima era de Deodápolis, tinha 67 anos, do sexo masculino. Foi internado no Hospital da Vida, no dia 24 de maio, por insuficiência renal crônica. Dentro da unidade hospitalar, no dia 11 de junho, começar a apresentar os sintomas da covid-19. No dia 13 foi transferido para a UTI e veio a óbito no dia 14 de junho.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 5 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 1 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 1 em Corumbá, 1 em Douradina e 1 em Deodápolis.