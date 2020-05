SES amplia número de testes no drive-thru coronavírus de Corumbá

A partir desta semana, testes rápidos também serão usados nos drive thrus. - Foto: Divulgação

Em atendimento à demanda do município, o Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), ampliará de 90 para 120 o número de exames de diagnóstico do coronavírus em Corumbá.

O aumento da testagem na população é um fator estratégico no combate à pandemia e ajuda nas decisões estratégicas em relação às ações que devem ser realizadas.

“Em Corumbá, houve um aumento na procura por agendamentos no drive-thru Corumbá, e diante disso passaremos dos atuais 30 testes para 40 testes por dia”, explica o titular da pasta, ressaltando que os atendimentos no local acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. A mudança inicia a partir desta quarta-feira (27.05).

Atualmente, nas unidades instaladas em Corumbá, Dourados, Campo Grande e Três Lagoas é realizado o exame RT-PCR (abreviatura da sigla inglesa reverse-transcriptase polymerase chain reaction), considerado o padrão-ouro no diagnóstico da Covid-19, de biologia molecular, por meio de swab. A partir desta semana, testes rápidos também serão usados nos drive thrus.

“Quanto maior o número de testes fizermos, melhor conseguiremos identificar a incidência da doença. Desta forma, teremos números mais próximos da realidade, estimando melhor a taxa de mortalidade do vírus e o avanço da pandemia em âmbito local”, ressalta Resende.

O drive-thru Corumbá funciona desde o dia 11 de maio, no prédio do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), localizado à Av. Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário, com realização diária de 20 testes RT PCR às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), no horário das 14h às 16h.

Neste drive-thru são agendadas coletas de pessoas que possuam veículos, sendo que não proprietários ou menores de 12 anos, são agendados e encaminhados para a Pronto Socorro Municipal de Corumbá, com cinco testes às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), sempre a partir das 17h, no SAMU, situado à Avenida Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário. Os telefones para contato são: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408

Segundo o boletim epidemiológico da SES, até as 10 horas desta terça-feira (26) das 105 amostras coletadas neste drive-thru de Corumbá, 11 casos foram confirmados, e os 94 restantes deram negativo. No total, o município apresenta 19 casos confirmados da doença.