SES amplia atendimento e agendamento de testes de diagnóstico do coronavírus em Corumbá e Três Lagoas

A partir desta segunda-feira (06.07), o número de testes realizados nos drives-thru de Corumbá e de Três Lagoas será ampliado. O objetivo é atender a demanda da população e ampliar o mapeamento dos casos nas duas macrorregiões.

A iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e das prefeituras municipais, vai ampliar significadamente o atendimento nas cidades citadas, considerando o aumento expressivo de casos nos últimos dias em todo o Estado.

Em Corumbá, haverá uma alteração nas datas dos exames, antes era segunda, quarta e sexta-feira, agora passará a ser nas quintas e não nas sextas. Serão aplicados 110 exames de biologia molecular, os RT PCR e 90 testes rápidos ao dia. Ao todo, são 600 exames por semana no município.

Em Três Lagoas, serão 40 testes RT PCR e 70 testes rápidos de segunda a sábado.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, é importante ampliar a testagem para as decisões do Poder Público. “Apenas assim, é possível ter o real conhecimento da realidade da pandemia no Estado e assim tomarmos as melhores decisões”.

Resultados

Até o momento, em Três Lagoas já foram realizados 1.187 testes RT PCR, com 156 casos confirmados, enquanto que dos 298 testes rápidos realizados, 17 deram positivos. Até o momento, o município conta 309 casos confirmados.

Em Corumbá, o drive-thru contabilizou 1.354 testes RT-PCR, com 305 casos positivos. Já os testes rápidos atingiram 343, com 25 positivos. O município tem 408 casos confirmados.

Serviço

As pessoas de Três Lagoas e região que desejam tirar dúvidas e, caso necessário, agendar o teste, devem ligar no 67 3311 6264, no disk coronavírus. As UBS que também poderão realizar testes rápidos são: UBS Santa Rita, UBS Jd Maristela, UBS Vila Piloto, UBS Paranapunga, UBS Novo Oeste E UBS São Carlos.

Para a população de Corumbá e de Ladário os atendimentos são das 8h às 18h, segunda, quarta e quinta. Os telefones de atendimentos são: 67 98472-8850; ‎67 98467-4573 e 67 98473-2408