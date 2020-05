Servidor de penitenciária testa positivo para coronavírus e demais agentes são afastados

Esse é o segundo caso da doença identificado em servidores da Agepen - Foto: Reprodução/Dourados News

Um servidor lotado na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) testou positivo para a covid-19. Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), todos que estiveram de plantão com o paciente, já foram afastados e farão a testagem.

Além do afastamento dos servidores, a penitenciária está passando por desinfecção geral e todos os cuidados necessários estão sendo adotados também para a preservação da massa carcerária, seguindo as orientações da equipe técnica especializada.

Segundo informações médicas, o servidor em questão está bem. Esse é o segundo caso da doença identificado em servidores da Agepen, o primeiro foi de uma servidora da capital que estava em período de férias e não teve contato com a unidade penal onde trabalha.

Ainda conforme a nota da Agepen, a falta dos servidores afastados do plantão na PED está sendo coberta com pagamento de horas extras e com servidores do expediente.