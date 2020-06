Sertanejo Mariano é o primeiro de MS a doar plasma para tratamento da covid-19

O cantor sertanejo Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, foi o primeiro paciente curado de covid-19 a doar plasma para o tratamento da doença no Estado. Ele postou o momento em seu Instagram nesta segunda-feira e fez o convite a todos os seguidores.

O Estado participa de estudo para avaliar o impacto da transfusão de plasmas de pacientes recuperados pela contaminação com o coronavírus.

O estudo é encabeçado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) e conta, em Mato Grosso do Sul, com a participação do Governo do Estado, por intermédio do Hemosul e Hospital Regional de MS, além de outras instituições, como Hospital Universitário da UFMS, Hospital das Clínicas da USP e da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP (São Paulo).

Em Mato Grosso do Sul, o responsável é o infectologista Júlio Croda. O estudo conta ainda com a participação de outros profissionais como Benedito Antônio Lopes da Fonseca, Benedito de Pina Almeida Prado Jr, Dante Langhi Jr., Dimas Tadeu Covas, Eugênia Maria Amorim Ubial, Gil Cunha De Santis e Rodrigo Calado de Saloma Rodrigues.

“A participação de Mato Grosso do Sul nessa pesquisa confirma a disposição do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), à qual o Hemosul e o Hospital Regional de MS são vinculados, em estar sempre à frente com medidas e práticas inovadoras que visam, acima de tudo, oferecer sempre o que for de melhor para a população sul-mato-grossense”, avalia o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende.

Marli Vavas, coordenadora- geral da Rede Hemosul-MS explica que a iniciativa de participar como responsável pela coleta dos plasmas partiu de um diálogo com a USP – Hemocentro de Ribeirão Preto, por entender que este poderá ser um eficaz tratamento para pacientes da Covid-19; “O Hemosul se sente gratificado em ser um dos atores na linha de frente dessa proposta”, salienta.