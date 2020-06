Semana registra recorde com 10 mortes por coronavírus em MS; cinco eram de Dourados

População andando de máscara nas ruas - (Foto: Richard Montecinos)

A semana está chegando ao fim, e Mato Grosso do Sul até o fechamento desta matéria teve dez óbitos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em decorrência do coronavírus nesta semana. Foram cinco mortes só em Dourados.

Segunda-feira (15)

A semana começou com a SES anunciando a morte de duas pessoas. A 32ª vítima era de Dourados, do sexo masculino, de 81 anos, e era hipertenso. A notificação da doença foi no dia 5. Ele foi internado no Hospital Evangélico do município no mesmo dia, em enfermaria. No dia 10 foi para UTI e veio a óbito no último domingo (14).

Já a 33ª vítima era de Deodápolis, tinha 67 anos, do sexo masculino. Foi internado no Hospital da Vida, no dia 24 de maio, por insuficiência renal crônica. Dentro da unidade hospitalar, no dia 11 de junho, começar a apresentar os sintomas da Covid-19. No dia 13 foi transferido para a UTI e veio a óbito também no domingo.

Terça-feira (16)

Mais três mortes foram confirmadas na terça. A 34ª vítima era de Rio Brilhante, sexo feminino e tinha 70 anos. Foi internado no dia 12 de junho em Rio Brilhante e foi a óbito também no domingo. Tinha diabetes e hipertensão.

A 35ª vítima era uma mulher, 86 anos, residente de Paranaíba, assintomática. Deu entrada na Santa Casa de Paranaíba no último dia 9 com inapetência. Foi coletado o swab e foi encaminhada para UTI. Em 12 de junho, após apresentar melhora, foi encaminhada para a ala respiratória. Em 14 de junho teve rebaixamento e piora do quadro. Faleceu na tarde de segunda-feira (15).

Em Corumbá a 36ª vítima fatal tinha 59 anos e era um paciente boliviano, hipertenso, que deu entrada no hospital no dia 5. Ele estava internado e respirando por ventilação mecânica, no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa, desde o dia 6. O óbito ocorreu por volta das 23h de segunda-feira (15)

Quarta-feira (17)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou o registro o 37º óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul na quarta-feira (17). Com isso, o Estado contabilizou 37 vítimas da doença até então.

A vítima era um homem, 40, residente de Anastácio. Estava internado desde 8 de junho em Aquidauana. Foi notificado em 14 de junho e resultado positivo para coronavírus em 16 de junho. O paciente faleceu nesta quarta-feira, 17 de junho. Ele era tabagista.

Quinta-feira (18)

Ontem (18) mais duas mortes foram confirmadas. Com isso, o Estado contabilizou duas mortes em 24 horas. A 38ª vítima era um homem de 82 anos, residente em Dourados. Tinha hipertensão e diabetes. Estava internado em UTI de hospital privado de Dourados. Faleceu na noite do dia 17 de junho.

A 39ª vítima é uma mulher de 40 anos, residente de Dourados. Tinha doença renal crônica. Estava internada na UTI de hospital privado de Dourados. Faleceu no dia 18 de junho.

Sexta-feira (19)

Para encerrar a semana, a confirmação da 40ª morte pela Covid-19 em MS foi o primeiro óbito de um indígena por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Era um homem de 59 anos, da etnia Guarani Kaiowa, de Dourados e tinha diabetes. Estava internado desde o dia 07 e o resultado pelo Lacen saiu no dia 02 deste mês. Ele morreu na quinta-feira.

A 41ª vítima era uma mulher, de 49 anos, moradora de Dourados. Estava internada desde 10 de junho por Síndrome Respiratória Aguda Grave no Hospital da Vida Em Dourados. O exame positivo para Covid-19 saiu ontem. Faleceu na manhã desta hoje (19). A paciente sofria de Doença Renal Crônica, Hipertensão, Diabetes e Insuficiência Cardíaca Crônica.