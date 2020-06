Semana em MS registra recorde e quatro mortes foram confirmadas em 48h por coronavírus

À esq. Cícera Aparecida que foi o 26º óbito e à dir. o policial Waldir Rojas - (Foto: Reprodução)

Em dois dias, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de MS confirmou quatro óbitos em decorrência do novo coronavírus. Autoridades dos municípios ascenderam o sinal alerta, que com os feriados podem ver os índices de casos positivos da Covid-19 aumentar.

O primeiro óbito confirmado foi de um idoso, 80, morador em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande, que morreu na madrugada da última quinta-feira (11) no hospital particular Santa Rita, em Dourados, onde estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o fim de semana. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Brilhante, o idoso não passou por atendimento local e foi trazido direto para Dourados e internado no hospital particular. Foi a 25ª morte pelo vírus.

O segundo óbito de Cícera Aparecida, 61, moradora do distrito de Quebra Coco em Sidrolândia. Ela faleceu no dia 7 de junho mas a confirmação da sua morte veio só no dia 11. A idosa deu entrada no UPA com um quadro respiratório “agudo grave”, sendo prontamente transferida para o Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa, que fica em Sidrolândia, chegando a óbito no mesmo dia. Foi a 26ª morte.

Cícera Aparecida morava no distrito de Quebra Coco

O terceiro óbito foi do policial civil Waldir Rojas, 52. O policial faleceu hoje depois de passar 15 dias internado no Hospital Regional de Ponta Porã. O investigador de polícia tinha um histórico de hipertensão e estava internado desde o final de maio. Ele não resistiu à doença e faleceu na noite de quinta-feira. O policial foi a 27ª morte.

O policial civil Waldir Rojas foi a 27ª morte

O quarto óbito foi um homem, 53, morador do município de Corumbá. Foi a primeira morte na cidade. Segundo a secretaria Municipal de Saúde, ele estava internado desde o dia 1º de junho na Santa Casa e morreu às 3h de sexta-feira (12), após sofrer infarto. Segundo a secretaria Municipal de Saúde, o homem tem histórico médico de comorbidades. Ele era caminhoneiro, com histórico de viagem por Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia e São Paulo. Foi a 28ª morte.

Atualmente o Estado tem 3.001 casos confirmados, 1.351 estão em isolamento domiciliar, 1.552 estão sem sintomas e já estão recuperados e 72 estão internados, sendo 41 em hospitais públicos e 31 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.