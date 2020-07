Sem sair dos 37% na taxa de isolamento social, MS amarga avanço de casos e mortes por coronavírus

Nas últimas cinco semanas o cenário foi o mesmo: de vida normal, com movimentações pelas ruas e comércios do Estado - (Foto: Edemir Rodrigues)

A taxa de mobilidade social para esta segunda-feira (6.7) em Mato Grosso do Sul foi de 37,9%. O índice para o início da semana indica uma possível manutenção da média de 37% para os dias de semana – segunda à sexta – que se repete há tempos.

Nas últimas cinco semanas o cenário foi o mesmo: de vida normal, com movimentações pelas ruas e comércios do Estado. As médias mapeadas, em ordem decrescente, foram: 37,3% de 29 de junho a 3 de julho; 36,8% de 22 a 26 de junho; 35,5% de 15 de junho a 19 de junho; 36,6% de 8 a 12 de junho; e 37,4% de 1 a 5 de junho.

Durante live para atualização dos dados e informações referentes ao novo coronavírus nesta terça-feira (7.7) o secretário de saúde Geraldo Resende relacionou o baixo isolamento ao aumento das taxas de ocupação de leitos.

“O que nós estamos verificando é que essa volta à normalidade que muitos estão fazendo, não respeitando os decretos feito pelos prefeitos, não estão surtindo efeito e o número de pessoas internadas em MS é similar ao que se verificava antes da pandemia. As pessoas estão saindo, e o número de pessoas acidentadas, que é a maior causa de ocupação de leitos de UTI tem aumentado”, alertou pedindo apoio dos gestores municipais no reforço das medidas restritivas.

Desde o começo da pandemia especialistas e autoridades mundiais de saúde alertam que quanto menor a taxa de isolamento social, mais alta a curva de contágio da doença. Por aqui 91% dos municípios sul-mato-grossenses já integram o mapa do novo coronavírus que já contabiliza 10,6 mil infectados da doença, dos quais 128 perderam a vida em decorrência do vírus, 39 delas nos sete primeiros dias de julho.

A adesão ao distanciamento social em Campo Grande nesta segunda-feira foi de 37,3% com a Capital ocupando o penúltimo lugar no ranking entre as capitais brasileiras. Entre as regiões com piores índices para o dia estão: Portal do Panamá (8,3%), Nova Campo Grande (21,7%), Jardim Monumento (23,8%), Maria Aparecida Pedrossian (24,8%), Jardim Seminário (25%).

Nas cidades do interior com maior número de casos confirmados as taxas de isolamento foram: Dourados (42,7%), Corumbá (40,6%), Rio Brilhante (41%), Três Lagoas (39,7%) e Guia Lopes da Laguna (36,4%). No monitoramento de modo geral, a taxa mínima para o dia no Estado foi de 29,2% e a máxima de 56,7%. Confira aqui a lista completa.