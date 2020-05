Aquidauana entra em alerta após moradores terem contato com casos confirmados de coronavírus

A cidade possui barreira sanitária que mede a temperatura dos motoristas e desinfecciona os veículos - Foto: Reprodução/O Pantaneiro

Sem casos de coronavírus, Aquidauana entrou em estado de alerta nesta quinta-feira (21) após casos suspeitos informarem que que tiveram contato com pacientes contaminados.

Segundo o site O Pantaneiro, três pessoas estiveram com três confirmados e estão em isolamento domiciliar. Um homem de 45 anos que teve contato com pessoa contaminada com coronavírus; uma mulher de 28 anos que também teve contato com caso positivo; e uma mulher, 24 anos, que teve contato com caso suspeito.

Os exames dos pacientes já foram encaminhados ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e as três amostras e os resultados dos exames são liberados em até 72 horas.

A cidade possui barreira sanitária que mede a temperatura dos motoristas e desinfecciona os veículos.