Sem aulas presenciais, empresários do transporte escolar fazem reunião para evitar mais perdas no setor

O alerta é do empresário Renato Gomes, um dos coordenadores do evento, destaca que o encontro é uma medida para tentar solucionar as perdas do setor - (Foto: Divulgação)

Cerca de 100 empresários que atuam no transporte escolar urbano e rural farão na segunda-feira (20) uma reunião do setor para definir medidas para tentar conter as perdas com a pandemia do coronavírus. Devido a suspensão de aulas nas escolas, inclusive as rurais, cerca de 2.500 a 2.700 veículos de transporte escolar estão parados entre a Capital e cidades do interior, colocando em risco o emprego de 4 mil funcionários.

O alerta é do empresário Renato Gomes, um dos coordenadores do evento, destaca que o encontro é uma medida para tentar solucionar as perdas do setor. A pauta é a voltada as aulas. "Os bares e as igrejas reabrem, mas as escolas nada. Querem passar todo o conteúdo on-line. Com isso quem trabalha com transporte escolar está tendo um prejuízo imenso", adianta.

O empresário Renato Gomes

"O poder público não nos auxilia em nada e por isso decidimos fazer uma reunião na segunda-feira para ver o que podemos fazer em relação a esta situação precária. Estão vindo de 80 a 100 empresários, que tem de 2.500 a 2.700 veículos parados e mais de 4 mil funcionários parados também. Nossa pauta é sobre o que vamos fazer em relação a Campo Grande e o Estado inteiro", salientou.

A reunião de segunda feira às 9h, será na garagem do empresário Quirino Picoli, situada a rua do Rosário em frente ao número 1289,esquina com avenida Mascarenhas de Moraes, bairro Coronel Antonino.