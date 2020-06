Segurança pública cria comissão para monitorar e detectar casos de Covid-19 em servidores

O comparecimento dos profissionais disponibilizados pelas instituições acarretará na melhoria da qualidade das respostas que a respectiva corporação necessitará frente às demandas ocasionadas pela Covid-19 - (Foto: Reprodução)

Ciente dos avanços do Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) criou na segunda-feira (29.06) uma comissão formada por servidores das diversas instituições subordinadas à pasta para monitorar e detectar novos casos de coronavírus nas forças de Segurança Pública do Estado. Atualmente, a Sejusp conta com uma morte e 54 casos confirmados, sendo que 29 deles, de servidores já recuperados.

Durante a reunião realizada na sede da Academia de Polícia Civil (Acadepol), os servidores receberam orientações e treinamentos sobre adoções de medidas em situações em que houver incidência de casos suspeitos e confirmados por Covid-19 em suas respectivas instituições. Foi apresentado ainda o teste rápido SARS-Cov-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) pelo médico oficial QOBM, Rodrigo Akira.

“Assim, foram repassadas as orientações gerais da Secretaria Estadual de Saúde, através do representante da Sejusp naquela pasta, Coronel QOBM Marcelo Frahia, que serão agora detalhadas pelas instituições, conforme as características peculiares de cada uma delas”, explicou o chefe de gabinete da Sejusp, delegado aposentado André Matsushita Gonçalves.

O comparecimento dos profissionais disponibilizados pelas instituições acarretará na melhoria da qualidade das respostas que a respectiva corporação necessitará frente às demandas ocasionadas pela Covid-19. Os indicados atuarão como titulares, suplentes e pontos focais para tratarem de temas relacionados com o coronavírus.

Quanto a testagem, “ocorrerão conforme as regras e critérios estabelecidos pelas autoridades de Saúde, sempre que situações concretas ocorrerem, sendo fato que os kits de teste serão disponibilizados sempre que a necessidade for constatada”, pontou Matsushita.

Ações contra o Covid-19

Logo que surgiu a pandemia e casos de contaminação foram confirmados, medidas profiláticas foram adotadas pela Sejusp com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Diversos protocolos e portarias foram publicadas pelas instituições a fim de garantir a segurança de servidores que foram convocados para atuarem na linha de frente contra os avanços do coronavírus no Estado por meio das 17 Barreiras Sanitárias e pelo Disque Covid, além dos serviços de rotina desempenhado por cada força.

Desde então, a Sejusp vem promovendo ações de descontaminação dos prédios próprios e realizando a distribuição de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) aos servidores. Somente nos dois primeiros meses da pandemia, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) investiu R$ 1.054.774,40, dos quais R$ 678 mil por meio do Fundo Estadual de Saúde (Fesa) e mais R$ 376.774,40 de recursos próprios para as barreiras sanitárias.

Dos recursos do Fundo Estadual de Saúde (Fesa), R$ 573 mil foram utilizados para pagamentos de diárias e mais R$ 105 mil em suprimentos para aquisição de insumos e alimentação. Com recursos próprios, foi feita a aquisição de materiais necessários ao combate ao Covid-19, como a compra de máscara hospitalar, luvas de procedimento, atadura, avental, detergente hospitalar, compressa, álcool 70% e 46%, saco para descarte de resíduos, além de materiais hospitalares, como sondas, aspirador hospitalar e ambu (reanimador manual).