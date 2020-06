Segunda maior cidade de MS registra o dobro de casos confirmados que a Capital em 24h

Dourados - (Foto: Divulgação)

MS registrou mais 234 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados da doença no Estado chega a 3.235. As informações foram apresentadas neste sábado (13). Dourados foi o município que registrou mais que a metade do casos confirmados de Campo Grande, com 135 novos casos nas últimas 24 horas, enquanto na Capital tiveram mais 40 confirmações de Covid-19. A segunda maior cidade de MS é a líder com incidência de casos confirmados, tendo 1.034 contaminados. São 28 mortes no Estado.

No boletim consta que a maioria dos casos são homens com 1.758 casos e as mulheres estão atrás com pouca diferença: 1.477 casos. Dos 3.235, 947 são pessoas entre 30-39 anos e 730 são de 20-29 anos.

Dos 3.235 casos confirmados, 1.436 estão em isolamento domiciliar, 1.701 estão sem sintomas e já estão recuperados e 70 estão internados, sendo 37 em hospitais públicos e 35 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Faixa-etária dos casos confirmados

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 21.727 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 15.779 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 917 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.796 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Gráfico com o número de casos confirmados até hoje (13) em cada município de MS - Foto: Reprodução