Casos de coronavírus podem subir mais nas próximas semanas em MS, diz Resende

Resende também agradeceu à iniciativa do Instituto Federal de MS (IFMS) na entrega de três respiradores pulmonares consertados - Foto: Divulgação

Fortalecer o isolamento social, as medidas de higiene e o uso de máscara. Esses foram os três pontos destacados, nesta quinta-feira (21), pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, na transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, para conter o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

O alerta do secretário se faz necessário diante das últimas elevações no número de casos confirmados no Estado. Em apenas 24 horas, foram 53 exames positivos, levando Mato Grosso do Sul a contabilizar 746 casos da doença.

Resende também agradeceu à iniciativa do Instituto Federal de MS (IFMS) na entrega de três respiradores pulmonares consertados.

O vídeo completo com informações sobre o coronavírus no Estado pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado.

Live

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.