Secretário de Fazenda de MS testa positivo para o covid-19

O secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos, testou positivo para o novo coronavírus, conforme divulgado nesta quinta-feira (16). A informação foi revelada pelo presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa (PSDB) e confirmada pelo secretário. Segundo informado pela assessoria do governo, Mattos testou positivo, está em sintomas, ou seja, assintomático e ficará em isolamento por 14 dias, cumprindo o protocolo da OMS (Organização Mundial de Saúde).

Dois outros integrantes do alto escalão do Governo de Mato Grosso do Sul estão em isolamento doméstico trabalhando remotamente por causa da Covid-19. O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, anunciou hoje na live sobre Covid do governo que está em isolamento após que a esposa e o filho testaram positivo para o novo coronavírus. Riedel explicou que também fez o teste e deu negativo, mas por precaução ficará em quarentena com a família "para não oferecer risco a ninguém". Quem também testou positivo e está em isolamento é o secretário estadual de Fazenda, Felipe Mattos, conforme confirmou hoje ao Blog a assessoria estatal. Há dois dias, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior, já havia anunciadoque testou positivo para Covid conforme aqui publicado.

SEMAGRO

Outro integrante do governo em isolamento após testar positivo para Covid é o superintendente da Semagro, Rogério Beretta. "Ele está em isolamento e os servidores que atuam com ele também, e farão os testes", disse ao Blog nesta quinta-feira o secretário estadual da Semagro, Jaime Verruck, que também chegou a ficar em isolamento por causa de contágio na família. "Minhas duas filhas, de 20 e 22 anos, testaram positivo. Depois de quinze dias isoladas em casa, elas não tiveram sintomas e testaram negativo, estando recuperadas graças a Deus. Eu e minha esposa testamos negativo, mas também ficamos em quarenta por prevenção", contou Verruck.