Secretarias municipais devem encaminhar resultados de testes rápidos da Covid-19 à SES

As secretarias municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul precisam preencher uma planilha com as informações sobre os testes rápidos para diagnóstico do coronavírus e enviar para a Secretaria de Estado de Saúde.

A determinação foi publicada nesta segunda-feira (13.07) no Diário Oficial do Estado, na resolução de número 36, referente aos testes rápidos enviados pela SES aos municípios.

Segundo a publicação, as Planilhas de Uso dos Testes Rápidos devem ser encaminhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde às terças-feiras para os e-mails: cgaf@saude.ms.gov.br e gtinfluenzams@outlook.com .

A distribuição dos testes rápidos para Covid-19 pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ocorrerá da seguinte forma:

às sextas-feiras: informará o compilado das planilhas dos testes rápidos distribuídos pela SES;

às segundas-feiras: informará a liberação dos ofícios, os quais as solicitações de testes foram autorizadas pelo Secretário de Estado de Saúde.

É importante ressaltar que a liberação dos testes rápidos para Covid-19 está condicionada ao envio das planilhas de uso às terças-feiras com a comprovação de uso de 70% dos testes distribuídos pela Secretaria de Estado de Saúde.