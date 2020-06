Secretaria de Saúde confirma novos óbitos e mortes por coronavírus somam 65 em Mato Grosso do Sul

( Foto: Arquivo SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais três óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (26.06). Com isso, o Estado contabiliza 65 vítimas da doença.

A 63ª vítima era um homem de 75 anos, residente de Dourados. Era portador de diabetes, fibrose pulmonar e hipertenso. Inicio dos sintomas em 15 de junho. Deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Antonio Afranio Martins (UPA) em Dourados em 23 de junho. Com a evolução dos sintomas o paciente foi transferido na área Covid. Manteve em Máscara de Venturi Faleceu em 23 de junho e o exame positivo para COVID-19 saiu em 25 de junho.

A 64ª vítima era um homem de 75 anos, residente de Dourados. O paciente tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Estava internado desde o dia 02 de junho no Hospital Evangélico de Dourados por outras causas. Iniciou os sintomas respiratórios em 13 de junho. Em 15 de junho foi enquadrado como Síndrome Respiratória Aguda Grave e transferido para a UTI. O diagnóstico positivo para COVID-19 saiu em 17 de junho. O paciente faleceu em 25 de junho.

A 65ª vítima era um homem de 69 anos, residente de Amambai. Ele tinha histórico de doença cardiovascular crônica e diabetes. O paciente estava internado desde 05 de junho no Hospital da Vida de Dourados e teve alta no dia 25 de junho. Ele retornou para Amambai e faleceu em sua residência nesta sexta-feira, 26 de junho. Diagnóstico positivo para coronavírus em 16 de junho.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 19 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí, 01 em Fátima do Sul e 01 em Amambai.