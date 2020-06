MS registra 49º morte por coronavírus; vítima é de Vicentina

O resultado positivo para coronavírus saiu nesta segunda-feira - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais um óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 49 vítimas da doença.

A 49ª vítima é um homem, de 74 anos, morador de Vicentina. Portador de doença renal crônica. O paciente apresentou inicio dos sintomas em 13 de junho. Foi notificado em 17 de junho. Estava internado no Hospital Municipal de Vicentina e faleceu em 18 de junho. O resultado positivo para coronavírus saiu nesta segunda-feira (22).

Hoje também foi comunicado o 48ª óbito. A vítima é do sexo feminino e tinha 40 anos, residente de Glória de Dourados. Ela tinha doença renal crônica e veio a óbito neste domingo (21.06), às 23h40. A mulher foi internada no dia 8 de junho e o resultado positivo para a doença saiu no dia 11. Ela estava no Hospital da Vida de Dourados.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 de Vicentina (sendo que um deles faleceu no Estado de São Paulo), 11 de Dourados (incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins), 2 óbitos em Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 3 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 1 em Guia Lopes da Laguna e 1 em Glória de Dourados.