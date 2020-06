Secretaria de Saúde anuncia 41º óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul

A vítima era uma mulher, de 49 anos, moradora de Dourados. - ( Foto: Christina Assi / AFP / CP )

Mato Grosso do Sul registrou nesta sexta-feira (19.6) mais um óbito em decorrência do novo coronavírus. É com pesar que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia a 41° vida perdida para a doença.

A vítima era uma mulher, de 49 anos, moradora de Dourados. Estava internada desde 10 de junho por Síndrome Respiratória Aguda Grave no Hospital da Vida em Dourados. O exame positivo para COVID-19 saiu nesta quinta-feira, 18 de junho. Faleceu na manhã desta sexta-feira, 19 de junho. A paciente sofria de Doença Renal Crônica, Hipertensão, Diabetes e Insuficiência Cardíaca Crônica.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul totaliza, 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 9 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 2 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis e 1 em Anastácio.