SES informa mais 3 óbitos por coronavírus em MS nesta sexta-feira, totalizando 28 vítimas

Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande - (Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais três óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (12.06). Com isso, o Estado contabiliza 26 vítimas fatais da doença.

A 24ª vítima era do feminino, tinha 61 anos, do município de Sidrolândia. O contágio é resultado de transmissão comunitária e o óbito ocorrido no dia 11 de junho. A vítima tinha hipertensão arterial e diabetes. Os sintomas iniciaram no dia 26 de maio e a confirmação da doença no dia 26, após teste realizado no drive thru de Campo Grande.

A vítima deu entrada na UPA no dia 07 e diante do agravamento foi transferida ao Hospital Dona Elmiria Silvério Barbosa, evoluindo para o óbito na mesma data. Por se tratar de um caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave foram realizados, na Unidade Hospitalar, o teste rápido para coronavírus, o qual apresentou resultado negativo e a coleta de exame de RT-PCR para detecção de Covid-19 que foi encaminhado para investigação no LACEN ( Laboratório Central). A amostra testou positivo para o Coronavírus e na data de hoje, recebemos a notificação do resultado pela Vigilância Epidemiológica Estadual.

Já a 25ª vítima era do sexo masculino, 53 anos, de Corumbá, com histórico de viagem recente para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia e São Paulo. O caso foi notificado dia 29/05 (data da internação) e o óbito nesta sexta-feira (12.06), às 3hs da manhã. Ele era hipertenso e diabético.

A 26ª vítima era também do sexo masculino, de Ponta Porã, de 52 anos, notificado em 27/05. A vítima veio a óbito nesta quinta-feira (11.06). Ele tinha como comodidades obesidade e hipertensão.

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 1 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã e 1 em Corumbá.