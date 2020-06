Secretaria de Estado de Saúde informa 21º óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 1.925 casos confirmados de coronavírus - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais um óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (05.06). Com isso, o Estado contabiliza 21 vítimas fatais da doença.

A 21ª vítima era do sexo feminino, de Campo Grande e tinha 51 anos, com histórico de vínculo de caso confirmado. Iniciou os sintomas no dia 26 de maio, com relatos de febre, dor de garganta e confirmação diagnóstica por meio de teste realizado no drive thru da Capital, no dia 29 de maio. A paciente não tinha histórico de comorbidades e estava em isolamento domiciliar.

No dia 04 de junho, ao relatar tonturas e evidenciando respiração ofegante, a paciente foi levada a uma UPA de Campo Grande, o caso agravou rapidamente e a vítima teve parada cardiorrespiratória, chegando a óbito às 22h15 desta quinta-feira (04.06).

Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 1.925 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.