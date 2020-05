Secretaria de Estado de Saúde informa 20º óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 7 óbitos em Campo Grande - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais um óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul, neste domingo (31.05). Com isso, o Estado contabiliza 20 mortes pela doença.

A 20ª vítima era do sexo masculino, tinha 61 anos, de Campo Grande. Ele não tinha histórico de caso confirmado, porém tinha realizado uma viagem ao interior de São Paulo. Foi internado no dia 26 de maio deste ano no Hospital Regional de Campo Grande e faleceu neste sábado, 30 de maio. O paciente foi diagnosticado com coronavírus no dia 23. A vítima tinha histórico de diabetes e hipertensão.

Também neste sábado um idoso de 67 anos veio a óbito em Corumbá, por coronavírus. Porém, trata-se de um cidadão boliviano e, por isso, não computa para Mato Grosso do Sul.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 7 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, e 2 óbitos de Brasilândia.