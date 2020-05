MS registra 18º óbito por coronavírus; vítima é de Três Lagoas

Ela veio a óbito no Estado de São Paulo, mas computa para Mato Grosso do Sul por ser este seu local de residência - Foto: CNS/Reuters/Flavio Lo Scalzo

MS registrou mais uma morte em decorrência da Covid-19 nesta terça-feira (26). É a 18ª morte. A vítima era do sexo feminino, tinha 78 anos, residente em Três Lagoas, com pneumopatia crônica. Ela veio a óbito no Estado de São Paulo, mas computa para MS por ser este seu local de residência. Ela foi internada no dia 12 de maio deste ano e faleceu no dia 24.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 1.100 casos confirmados de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.