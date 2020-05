A portaria com o aval está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 26 - Foto: Divulgação

Os ministérios da Economia e da Saúde liberaram a contratação de 5.158 profissionais temporários para atuar em atividades de assistência e apoio de saúde no combate ao novo coronavírus. Os contratos podem ser feitos a partir deste mês e terão validade de até seis meses. A portaria com o aval está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 26.