Quantidade de testagens rápidas em Campo Grande passa a ser 300 por dia

Os agendamentos são feitos por meio do Disk Covid e os 160 exames rápidos a mais serão realizados no parque Airton Senna. O incremento é de 114% - (Foto: Chico Ribeiro)

A capacidade de testes rápidos por dia será mais que o dobro em Campo Grande. Atualmente são 140, mas a partir desta semana passa a ser 300 por dia. Mais que o dobro. O anúncio foi feito pelo secretário Geraldo Resende e revela a preocupação da administração estadual em relação ao aumento de casos.

“Ampliar a testagem nos ajuda a tomar decisões importantes relacionadas ao combate da doença. Estamos constantemente procurando alternativas e parcerias para conseguirmos, inclusive, acelerar os resultados e atender a demanda da população”, disse.

Os agendamentos são feitos por meio do Disk Covid e os 160 exames rápidos a mais serão realizados no parque Airton Senna. O incremento é de 114%. Além disso, a Capital conta, diariamente, com 109 testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular.

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira (06), Campo Grande ocupa o primeiro lugar no número de casos confirmados no Estado, com 3.164 infectadas pelo vírus, com 22 mortes pela doença.