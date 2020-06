Saúde amplia número de testes rápidos no drive-thru de Três Lagoas

Para aumentar a testagem na população da macrorregião de Três Lagoas e dar ainda mais capilaridade para o atendimento em diversos pontos da cidade, o Governo de Mato Grosso do Sul ampliou o número de testes rápidos realizados no drive-thru do município - (Foto: SECOM GOV MS)

Para aumentar a testagem na população da macrorregião de Três Lagoas e dar ainda mais capilaridade para o atendimento em diversos pontos da cidade, o Governo de Mato Grosso do Sul ampliou o número de testes rápidos realizados no drive-thru do município.

A partir do dia 1º de julho, o atendimento será feito tanto no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Fillinto Muller, 3.300, no Jardim Morumbi, e em mais seis Unidades Básicas de Saúde em vários bairros dos municípios. Além das 30 coletas diárias de RT PCR, ou seja, de biologia molecular, serão realizadas 60 testagens rápidas, de segunda a sexta-feira, no período vespertino.

Atualmente são 10 testes rápidos ao dia. “O aumento na testagem é de fundamental importância para que tenhamos a real dimensão da atual situação da pandemia”. “Esse incremento no número de testes rápidos atende a demanda da população, considerando o aumento de casos da doença”, alerta o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (29.06) revelam que, em Três Lagoas, já foram realizados 988 testes RT – PCR no drive-thru do município, iniciado no dia 25 de abril, com 80 casos confirmados. Os testes rápidos somam 214, com 8 pessoas testando positivo.

Em Mato Grosso do Sul, já são 7.676 casos confirmados da doença. E em Três Lagoas são 259 pessoas infectadas pelo vírus.

As pessoas de Três Lagoas e região que desejam tirar dúvidas e, caso necessário, agendar o teste, devem ligar para (67) 3311-6263, no disk coronavírus. As Unidades Básicas de Saúde que também poderão realizar testes rápidos são: Santa Rita, Jardim Maristela, Vila Piloto, Paranapunga, Novo Oeste e São Carlos.