São Paulo registra 19,7 mil mortes e 415 mil infectados por covid-19

CAMPEONATO ESPANHOL Real Madrid só empata na rodada final do Espanhol, mas rebaixa Leganés

NO BRASIL

NO BRASIL Ministério da Saúde registra 716 mortos por covid-19; total vai a 79.488

ESPORTE Inter de Milão empata com a Roma e segue distante da líder Juventus

Enquete

Você é a favor do retorno da volta as aulas presenciais em Mato Grosso do Sul?

Sim Não Votar Resultados