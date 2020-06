Santa Casa de Corumbá recebe auxílio de R$ 3,8 milhões para combate à Covid-19

A Santa Casa de Corumbá está recebendo R$ 3.895.760,00 como forma de auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia da Covid-19 - Foto: Divulgação

A Santa Casa de Corumbá está recebendo R$ 3.895.760,00 como forma de auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia da Covid-19. Os recursos, oriundos do Ministério da Saúde, estão sendo transferidos pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As transferências atendem às portarias 1.393, de 21 de maio, e 1.448, de 29 de maio de 2020.

Além de Corumbá, outros 41 hospitais, em 34 municípios de Mato Grosso do Sul estão recebendo o auxílio emergencial. A primeira parcela é de R$ 9.081.331,00 e a segunda, de R$ 20.568.455,40, totalizando R$ 29.649.786,40.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, os recursos chegam em momento oportuno e a SES está dando total transparência à informação para que a sociedade tenha conhecimento de todas as ações feitas pelo governo do Estado em parceria com o governo federal, Congresso Nacional e municípios na luta contra o novo coronavírus.

“A liberação dos recursos é de fundamental importância, da mesma forma que a divulgação dos números dos repasses, bem como a participação do Congresso Nacional em investimentos que possibilitam o atendimento mais adequado”.

País

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde está liberando R$ 2 bilhões às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, constantes nos Planos de Contingências dos Estados. A primeira parcela é de um montante total de R$ 340 milhões para estabelecimentos de saúde de todo o país. A segunda, de R$ 1,6 bilhão.

Os recursos estão sendo distribuídos com base na análise da evolução da pandemia no país, utilizando como critério de rateio dos recursos os indicadores que evidenciem a situação epidemiológica constante em nota técnica a ser elaborada pelo Ministério da Saúde e divulgada no sítio eletrônico institucional.