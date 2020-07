Sala de vacinação antirrábica para grupo de risco tem novo horário de funcionamento

A mudança no horário de funcionamento se deve à baixa procura de profissionais e demais pessoas que correm risco permanente de exposição ao vírus e às medidas de segurança para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus - (Foto: Reprodução)

Funcionando desde o final de 2017, a sala de vacina de profilaxia pré-exposição para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, instalada no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), tem um novo horário de funcionamento. As doses serão aplicadas uma vez na semana de acordo com demanda agendada.

A mudança no horário de funcionamento se deve à baixa procura de profissionais e demais pessoas que correm risco permanente de exposição ao vírus e às medidas de segurança para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus. Os atendimentos serão realizados todas as segundas-feiras no período matutino, entre 8h30 e 10h30.

Além da vacinação, na sala também é oferecida a orientação àquelas pessoas que estão em risco eminente de serem contaminados pelo vírus da raiva e coleta de sangue para testagem sorológica, de acordo com o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde.

O agendamento dos atendimentos acontece pelos telefones 2020-1590 e 2020-1591, além do e-mail imunisesau@gmail.com.

São público alvo da vacinação pré-exposição os médicos veterinários, biólogos, profissionais de laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva, estudantes dos cursos de medicina veterinária, zootecnia, biologia, agronomia, agrotécnica e outras áreas que têm contato direto e constante com possíveis portadores do vírus.

Também podem procurar a sala de vacinação as pessoas que atuam na contenção, captura, manejo, coleta de amostra, vacinação, pesquisa, investigações ecoepidemiológicas e na identificação e classificação de mamíferos; além de guias de ecoturismo, pescadores e espeleólogos.