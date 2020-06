Saiba qual bairro de Campo Grande tem o pior índice de isolamento

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, apresentou números e fatos sobre a covid-19 na manhã desta sexta-feira, durante vídeo ao vivo nas redes sociais. Dentre as informações, os bairros com piores índices de isolamento social na capital de Mato Grosso do Sul.

A Vila Morumbi teve apenas 25% das pessoas respeitando o isolamento na noite de ontem. Em seguida, Recanto das Paineiras e Mata do Jacinto, com percentual de 29%.

O prefeito promete monitoramento intenso neste final de semana, para acabar com aglomerações e festas. Segundo ele, o bairro com maior índice de isolamento é o Jardim Carioca, com "calorosos" 53%. Em seguida, Coophafé e Amambaí, com 53,6% e 52%. A medição é feita, dentre outras maneiras, com aplicativos instalados nos celulares das pessoas.

“Não temos vacina, remédio e injeção para afastar o coronavírus. A medida que a ciência nos deu foi ficar em casa. Ao sair, deve levar a máscara e se cuidar. Boa parte da população acha que já passou, mas não é isso gente", alerta Marquinhos Trad.

O comércio da Capital estimula as pessoas a irem para o centro comprar presentes dos Dia dos Namorados.

Se precisar sair, tome as medidas de preocuação. E lembre-se que muitas lojas fazem delivery.