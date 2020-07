Saiba quais são os tipos testes existentes de Covid-19

Com a disseminação do coronavírus no Brasil, diversos tipos de testes rápidos surgiram para identificar o vírus - (Foto: Reprodução)

O crescente número de infecções por coronavírus tem feito surgir dúvidas sobre qual tipo de teste é mais eficaz. No Brasil, são três os tipos de exame disponíveis para detecção do novo coronavírus: RT-PCR, sorologia e teste rápido. Todos devem ser realizados conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Considerado referência entre os três tipos, ou “padrão ouro” nas palavras dos profissionais de saúde, o RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction) detecta o vírus nas células do corpo humano. A análise é feita a partir de amostra coletada por raspagem no nariz ou na garganta do paciente. O material é coletado com um tipo de “cotonete”.

Esse exame é indicado depois do aparecimento dos sintomas de Covid-19 e o resultado sai, geralmente, entre 24 e 72 horas. Esse tempo pode ser alterado, conforme demanda do laboratório que faz a análise do material. Após o 10º dia de sintomas, o RT-PCR já não é mais recomendado pelos médicos.

Já o exame de sorologia é realizado a partir de amostras de sangue e identifica os anticorpos IgA, IgG ou IgM, que são produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. A recomendação médica é de que ele seja feito de duas a três semanas após o aparecimento de sintomas justamente por ele verificar a produção de anticorpos.

Por último, o teste rápido utiliza pequenas gotas de sangue do dedo do paciente em uma lâmina de nitrocelulose – uma espécie de papel, onde ocorre a reação química do exame que identifica a resposta imunológica da pessoa em relação ao vírus. O resultado sai entre 10 e 30 minutos.