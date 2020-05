Saiba como higienizar doações recebidas e entregues

Da redação com Agência do Rádio Mais

Os cuidados são no deslocamento e no momento da entrega - Foto: Reprodução

A solidariedade tem falado mais alto nesse período de pandemia. Com a recomendação pela OMS (Organização Mundial da Saúde) de manter o isolamento social, muitas famílias em situação de vulnerabilidade têm contado com a ajuda de doações de milhares de pessoas e organizações.

Porém é preciso ter alguns cuidados na hora de entregar e receber essas doações, como explica o especialista de saúde do UNICEF para a Amazônia, Antonio Carlos Cabral.

“Os cuidados são no deslocamento e no momento da entrega. Não se esquecer de levar e usar álcool gel e lenço de papel. não entrar nas residências e não entregar as doações mão a mão. Deixar o material doado na calçada, na escada, de preferência em cima de uma folha de papel. Usar máscaras domésticas e, no momento da entrega, estar com luvas de limpeza. Se tiver material informativo, disponibilizar junto às doações. Sempre depois da entrega deve-se usar álcool gel. Quando se recebe as doações, qualquer pacote, sacola, caixa ou produto que chegar na sua casa precisa ser higienizado e, se possível, fora de casa. use máscaras caseiras e luvas de limpeza quando mexer em produtos que chegam a sua casa. Higienize cada produto com água sanitária ou álcool etílico 70% utilizando um pano.”

O especialista lembra que, após usar o pano para higienizar os produtos, deve-se enxaguá-lo com água e sabão e deixá-lo de molho em água sanitária. Antonio Carlos Cabral reforça, ainda, a importância de lavar bem as mãos após esse processo e de ficar em casa sempre que possível para que as chances de se infectar pela doença sejam reduzidas.

Estar bem informado é essencial para proteger você e a todos à sua volta. Compartilhe informações seguras com sua família, amigos e colegas.