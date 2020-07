RT-PCR ou sorológico? Saiba as diferenças entre os testes para a Covid-19

Existe diferenças entre os testes - (Foto: Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos Reservados)

A pandemia do coronavírus continua fazendo vítimas no Estado e com alta demanda, é natural que as clínicas de MS estejam recebendo uma alta concentração de pedidos para exames. Mas você sabe a diferença entre os testes ou qual o mais eficiente?

RT-PCR – Molecular – O resultado deste exame é considerado o mais confiável por isso chamado de “padrão-ouro” no diagnóstico da Covid-19 cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida de raspado de nasofaringe. É o mesmo teste usado no sistema Drive Thru.

No HMD, o exame pode ser realizado através de consulta no Espaço Azul (emergência destinada a pacientes com síndrome gripal). A coleta deve ser realizada preferencialmente a partir do terceiro dia após o início dos sintomas e até o décimo dia, pois ao final desse período, a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada: internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão.

Sorologia - A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do paciente. Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar em um resultado falso negativo.

Testes rápidos - Estão disponíveis no mercado dois tipos de testes rápidos: de antígeno (que detectam proteínas do na fase de atividade da infecção) e os de anticorpos (que identificam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus). A vantagem desses testes seria a obtenção de resultados rápidos para a decisão da conduta.

O Ministério da Saúde aponta que os testes rápidos apresentam uma taxa de erro de 75% para resultados negativos, o que pode gerar insegurança e incerteza para interpretar um resultado negativo e determinar se o paciente em questão precisa ou não manter o isolamento social.

Quais as principais diferenças?

Molecular (PCR): Padrão ouro, mais específico e sensível. Pesquisa o DNA do vírus;

Sorologia: Pesquisa de anticorpos IgG por metodologia Quimioluminescência;

Teste rápido: Pesquisa de Anticorpos IgG IgM por metodologia Imunocromatográfica. Teste validado pelo Laboratório Fleury.

Melhor período para coletar:

Molecular (PCR): entre o início dos sintomas até o 10º dia;

Sorologia: A partir do 10º dia do início dos sintomas;

Teste rápido: A partir do 10º dia do início dos sintomas.

Em quanto tempo fica pronto?

Molecular (PCR): em até 96h;

Sorologia: 4 dias;

Teste rápido: 2h.