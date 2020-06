Rodoviária de Campo Grande volta a fechar na próxima sexta-feira por 30 dias

A rodoviária estava funcionando apenas para viagens intermunicipais - Foto: Divulgação

O Terminal Rodoviário de Campo Grande fechará novamente a partir desta sexta-feira (5) por 30 dias. A decisão foi tomada após o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) recomendar a suspensão das atividades e devido aos casos de coronavírus no interior do estado.

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o Prefeito Marquinhos Trad explicou que com o aumento do contágio da covid-19 em municípios de MS, não restou outra alternativa. “Olha, a Capital, com quase 930 mil habitantes, já testou positivo 317 pessoas. Dourados, quase 5 vezes menos que Campo Grande, já tem testados positivos 339 seres humanos. Guia Lopes,234”, pontuou.

A rodoviária estava funcionando apenas para viagens intermunicipais.

Ainda segundo Marquinhos, o decreto oficializando a medida deve ser publicado em edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Ontem (1), o MPMS havia recomendado que a Prefeitura suspendesse as atividades da rodoviária até que o local estivesse com barreiras sanitárias instaladas no prazo de 10 dias.