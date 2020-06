Reunião define últimos detalhes para realização de barreiras sanitárias fixas nas saídas da Capital

Reunião realizada na tarde desta quarta-feira (03) - Foto: Divulgação

Reunião realizada na tarde desta quarta-feira (03) com a presença de representantes de diversas instituições e secretarias definiu os últimos detalhes para a realização das barreiras sanitárias que serão implementadas nas saídas da cidade a partir da próxima segunda-feira, dia 08. A previsão é de que a operação dure 15 dias e envolva mais de 100 pessoas, entre servidores e voluntários.

A logistica de operação será semelhante a realizada de maneira experimental no mês passado, considerando os resultados positivos. A intenção é reforçar o controle de entrada de pessoas vindo do interior do estado, principalmente de municípios com alto índice de proliferação do coronavírus (Covid-19). As abordagens devem ser realizadas em ao menos três pontos estratégicos.

Na primeira operação, mais de 9,2 mil veículos foram desinfetados e 16,3 mil pessoas abordadas durante dois dias. Ao todo foram identificadas 45 pessoas com sintomas gripais, sendo que 28 desses casos foram considerados suspeitos. Todos os passageiros suspeitos de estarem contaminados foram submetidos a testes rápidos, e em nenhum dos casos o exame confirmou a suspeita dos profissionais que estavam nas barreiras.

Como funciona ?

Ao passar pelo local, o motorista é abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que irão aferir a temperatura corporal, informar e orientar a população sobre a prevenção ao covid-19.

A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo governo do Estado. Ao passar por uma dessas fronteiras, o motorista recebe um adesivo, sendo liberado pela barreira sanitária.

Participaram da reunião representantes da SEMADUR, Planurb, Sisep, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental.