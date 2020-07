Conheça os nove municípios dos 79 que ainda não tiveram casos confirmados de coronavírus

Antônio João é uma das cidades que não tiveram casos - (Foto: Reprodução)

Os casos não param de subir em MS, mas ainda nove município até a data de hoje (2) não tiveram casos confirmados na cidade. Segundo o boletim divulgado nesta manhã, são 9.062 casos confirmados com 91 óbitos. Confira quais são:

Sete Quedas - Surgiu como consequência da implantação do projeto integrado de colonização, criado pela portaria número 1.478, de 04 de outubro de 1973, da Presidência do INCRA no dia 04 de abril de 1974. Em 2011 eram 11.768 habitantes. No mês passado a prefeitura de Sete Quedas determinou que em todos os locais públicos, como praças, logradouros, vias públicas municipais, paço municipal, postos de saúde, hospital, secretarias, departamentos municipais, poliesportivos, instituições de ensino, centros comunitários e de uso coletivo seja obrigatório o uso de máscaras de proteção. Também ficam como locais obrigatórios para o uso as igrejas e academias. O atual prefeito da cidade é Francisco Pirolli (PSDB).

Balneário de Sete Quedas

Japorã - Em 1977 a região de Japorã passou a fazer parte de MS. Até 2011 a cidade tinha 7.7853 habitantes e o prefeito do município é Vanderlei Bispo (PTB).

Praça central de Japorã

Antonio Joao - O município de Antônio João está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Dourados) e na fronteira com o Paraguai. De acordo com o IBGE em 2018, a população estimada no município era de 8.891 habitantes. A prefeita da cidade é Márcia Marques (PMDB).

Estátua de Antônio João Ribeiro herói da Guerra do Paraguai

Nioaque - Com peculiaridades ímpares, Nioaque é uma das mais antigas cidades de MS. Com as duas invasões ocorridas durante a Guerra do Paraguai tornou um dos principais patrimônios culturais do Estado. A memória popular conta que no município teria hospedado pessoas importantes no cenários da Guerra. Cercado de casos em cidades vizinhas, o município de Nioaque permanece sem nenhum caso de coronavírus. Os municípios vizinhos, como Guia Lopes da Laguna, Bonito, Maracaju e Anastácio já registram casos em MS. Porém, o avanço da doença no interior do estado preocupa as autoridades de Nioaque. O senso do IBGE em 2005 estimava 17.610 habitantes. O atual prefeito da cidade é Valdir Júnior (PSDB).

Estátuas de dinossauros na entrada da cidade

Dois Irmãos do Buriti - A cidade é a sexta produtora de café no estado, primeira produtora de laranja e segunda de tomate. As principais atividades econômicas são pecuária e comércio. Mesmo sem casos confirmados a cidade instaurou no último dia 10 barreiras sanitárias para controlar a entrada de visitantes e proteger os moradores diante da pandemia de coronavírus. Em 2011 eram 10.442 habitantes. O prefeito da cidade é Edilson Zandona de Souza (PSDB).

A cidade de Dois Irmãos do Buriti

Jaraguari - Foi elevada a município pela Lei nº 692, de 12 de dezembro de 1953, sendo instalado em 18 de janeiro de 1954. Em 2011 a cidade tinha 6.414 habitantes. O atual prefeito é Edson Nogueira (PSDB).

A cidade de Jaraguari

Figueirão - Figueirão se tornou município em 1 de janeiro de 2005, desmembrado parcialmente das áreas dos municípios de Camapuã e Costa Rica. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Figueirão era de 3 005 habitantes em 2014. O atual prefeito da cidade é Rogério Rosalin (PSDB).

Pedra Bonita, principal ponto turístico de Figueirão

Pedro Gomes - Fundada em 1965 a cidade conta com diversos pontos turísticos, dentre todas podemos citar a principal, a cachoeira da Aguá Branca com 86 m de altura, possui trilhas para chegar até o topo e à base da cachoeira, vislumbra-se um belíssimo visual. Em 2018 a população estimada era de 7.666 habitantes. O prefeito é Wilian Fontoura (PSDB).

Cachoeira Água Branca de Pedro Gomes

Anaurilandia - O município faz parte da divisa com Paraná/São Paulo. Em 2011 eram 8.534 habitantes e o prefeito da cidade é Edson Takazono (PMDB).

Entrada da cidade de Anaurilândia