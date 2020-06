Redação do jornal A Crítica recebe serviço de sanitização na manhã de hoje

O método é amplamente regulamentado pela ANVISA, e usado pela vigilância sanitária para evitar a contaminação de microorganismos - (Fotos: A Crítica)

A sanitização de ambientes na luta contra o coronavírus tem se mostrado uma excelente opção para evitar a contaminação pela doença. Seja em indústrias, empresas ou hospitais, o método ajuda a melhorar a qualidade do ambiente e dar mais proteção aos trabalhadores. Como forma de evitar a proliferação do coronavírus, a redação do jornal A Crítica do Grupo Feitosa de Comunicação recebeu uma sanitização nesta manhã (30). A iniciativa é uma maneira de garantir mais proteção dos funcionários. O método é amplamente regulamentado pela ANVISA, e usado pela vigilância sanitária para evitar a contaminação de microorganismos.





A DD Sul fez a sanitização na manhã de hoje (30)

“Para a redação estamos usando um produto que tem como uma das qualidades não ter cheiro, tem uma toxidez baixíssima, e ele é bastante eficiente. Como é uma redação e tem bastante computadores e equipamentos eletrônicos, o produto não vai causar dano nem para as maquinas e muito menos para os funcionários”, diz João Vieira, proprietário da DD Sul.

Além da sanitização, os funcionários são orientados a usarem máscaras respiratórias e contam com um totem com pedal para liberar álcool em gel, sem que a pessoa precise tocar no frasco com a mão. Basta pisar no pedal do totem, que a torneirinha no alto solta o líquido pra higienizar as mãos. Todos na luta contra o coronavírus.

A novidade foi muito bem recebida pelos funcionários