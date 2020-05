Quatro funcionários do JBS de Dourados são isolados após apresentarem sintomas da Covid-19

O frigorífico está operando normalmente - Foto: Divulgação

Na tarde de ontem (19), um grupo de agentes da vigilância sanitária de Rio Brilhante realizou a abordagem de um ônibus que transportava 16 funcionários do frigorífico JBS do município de Dourados. Durante a averiguação, foi constatado que quatro dos 16 trabalhadores apresentavam fortes sintomas da Covid-19. Os funcionários que aguardam pelo resultado do exame foram afastados preventivamente dos trabalhos.

Apesar das 12 pessoas testaram negativo, elas vão permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias e serão monitoradas por profissionais de saúde, bem como as pessoas que tiveram algum contato com elas recentemente.

O frigorífico está operando normalmente. Segundo o prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, existe uma reunião prevista com a diretoria da empresa para traçar estratégia, caso seja atestada a doença entre os funcionários. A preocupação, também, é pela proximidade dos casos. “Estamos numa ilha, pois há casos em Nova Alvorada, Douradina, Juti; a gente sabe que vai chegar”.

Ontem, o portal A Crítica noticiou que seis dos oito casos confirmados em Fátima do Sul, são de funcionários do JBS de Dourados.