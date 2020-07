Quais as pessoas menos afetadas pelo coronavírus em MS?

As mulheres tem sido as mais afetadas com corona, chegando ao 51,7% dos infectados - ( Foto: Egberto Nogueira)

Segundo atualizações de dados realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem (17), apontam que o perfil dos contaminados no Estado tem sido diferente do alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com dados, os pessoas com mais de 80 anos, são 1,26% dos contaminados, de 70 à 79 anos registra 2,28% dos contaminados e de 60 à 69, um total de 5,76%.

Segundo a SES o perfil muda também no gênero. As mulheres tem sido as mais afetadas com corona, chegando ao 51,7% dos infectados, os homens marcam 48,3%.

Nas últimas 24h, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 15.805. Foram registrados 12 óbitos, passando para 203 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 81.340 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul.