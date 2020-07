Programa Prosseguir trará indicadores de Vigilância Epidemiológica, Saúde e Impacto Econômico

Com base em indicadores de vigilância Epidemiológica, saúde e impacto econômico, o Programa Prosseguir, será a ferramenta utilizada pelo Governo do Estado para manter as atividades socioeconômicas, sem riscos à saúde e até sem a possibilidade de lockdown - (Foto: SECOM GOV MS)

Com base em indicadores de vigilância Epidemiológica, saúde e impacto econômico, o Programa Prosseguir, será a ferramenta utilizada pelo Governo do Estado para manter as atividades socioeconômicas, sem riscos à saúde e até sem a possibilidade de lockdown.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que a Organização Panamericana de Saúde – a Opas norteou essas ações.

Na live desta terça-feira (30.06), o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, detalhou a metodologia e o funcionamento do Programa.

O Programa é monitorado por um Comitê Gestor, formado por membros de diferentes instituições e secretarias (como Segov, SES, Sefaz, Semagro, SAD, Sejusp, CGE, PGE e Conleg) que se reunirá uma vez por semana, para análise e avaliação dos indicadores.

O Governo publicará, semanalmente, a atualização do Mapa de Monitoramento nos meios oficiais de comunicação do Governo. As informações dos municípios serão encaminhadas aos prefeitos e aos empresários, por meio de entidades representativas.