Procon Campo Grande está aferindo a temperatura dos consumidores como medida de prevenção ao Covid19

O termômetro infravermelho digital, tem a capacidade de aferir a temperatura corporal sem que haja necessidade de contato físico - Foto: Divulgação

Os consumidores que estiveram no Procon Campo Grande nesta quarta-feira (27), encontraram uma tenda montada antes da porta de acesso ao órgão e um colaborador aferindo a temperatura, oferecendo máscara e álcool gel.

Esse procedimento irá acontecer diariamente. A iniciativa reforça as medidas de combate à disseminação e propagação do Novo Coronavírus e consequentemente da Covid-19. O termômetro infravermelho digital, tem a capacidade de aferir a temperatura corporal sem que haja necessidade de contato físico.

Caso a temperatura indicar que o consumidor esteja febril, o cidadão será encaminhado para UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, ou para o Polo de Atendimento localizado no Parque Ayrton Senna, onde será acompanhando por uma equipe de saúde. Lembrando que a prefeitura de Campo Grande disponibiliza o serviço de Teleconsulta, que pode ser acessado em caso de suspeita de infecção através do telefone 2020-2170.

A iniciativa é devido a necessidade de criar uma barreira para desinfecção com a intenção de proteger os servidores e consumidores. Essas barreiras facilitam para que as pessoas possam fazer a higienização antes de entrar no Órgão.

Com esta iniciativa a Prefeitura de Campo Grande contribui para preservar a saúde dos consumidores e dos servidores. Além do álcool em gel, o Procon está oferecendo máscara e aferindo a temperatura das pessoas.

As dúvidas podem ser tiradas por meio do Disk Coronavírus, 3311-6262.