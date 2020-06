Primeiro óbito por covid-19 no País ocorreu em 12/3 em SP, diz ministério

No dia 17, foram duas mortes em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. - ( Foto: Luis Robayo)

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, 27, que a primeira morte por covid-19 no Brasil ocorreu no dia 12 de março, no Hospital Municipal Dr Carmino Caricchio, na cidade de São Paulo. Anteriormente, o Ministério havia relatado que o primeiro óbito pela doença ocorreu no dia 16 de março.

A vítima era do sexo feminino, tinha 57 anos e deu entrada no hospital no dia 11 daquele mês.

Em nota, o Ministério afirma ainda que a segunda morte por covid-19 aconteceu no dia 15 de março, e no dia 16, foram mais três óbitos, em São Paulo.

No dia 17, foram duas mortes em São Paulo e duas no Rio de Janeiro.

O Ministério afirma que o próximo Boletim Epidemiológico trará a correção das informações, e que as mortes foram incluídas no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) ao longo do tempo.