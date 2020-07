Presídios de MS ganham reforço na prevenção com a doação de protetores faciais da Rede CoronaVidas

Diretor-presidente agradeceu a parceria que ajudará a reforçar cuidados dentro dos presídios. - (Foto: Tatyane Santinoni)

Para garantir maior proteção aos servidores durante atendimento no ambiente carcerário, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está sendo contemplada com a doação de protetores faciais, do tipo face shield, da rede de solidariedade CoronaVidas em Mato Grosso do Sul.

O modelo serve para proteger o rosto e colo, atendendo às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo importantes para os profissionais de saúde da linha de frente. O uso associado às máscaras faciais, aumenta de forma significativa a eficiência da proteção contra o novo coronavírus.

Ao todo, a Agepen está recebendo 994 faces shields, que serão distribuídos às unidades prisionais conforme a necessidade. A doação atendeu à solicitação da Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP).

Desse total, 650 foram entregues nesta sexta-feira (3.7), por representantes da CoronaVidas, ao diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves. Também participaram a Diretora da DAP, Elaine Arima Xavier Castro, e a chefe da Divisão do Trabalho, Elaine Cristina Alencar Cecci. Os outros 344 protetores estão sendo repassados diretamente, pela rede solidária, para estabelecimentos prisionais de Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante.

CoronaVidas

Originada em Feira de Santana, na Bahia, a rede de solidariedade CoronaVidas existe em Mato Grosso do Sul, na Região de Dourados, desde o último mês de abril, sendo composta por mais de 20 instituições e empresas parceiras que trabalham de forma colaborativa, com o objetivo de produzir e doar mais de 35 mil face shiels, à profissionais da saúde que atuam na “linha de frente”, e também à outros setores de amplo contato com o público ou de maior risco de contaminação, em todo o Estado. Neste momento,e tem como foco atender profissionais das áreas de saúde e segurança pública.

Integram a CoronaVidas a Indústria douradense Quimiplast (onde os protetores são confeccionados), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais – BPW Dourados, Associação Leilodom, Unigran, Fiocruz MS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Dourados, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Mato Grosso do Sul (ADEP), Adecoagro, Cooperativa Sicredi, Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores do MS (Asumas), Imobiliária Continental, Usina Laguna, Inflex Indústria e Comércio de Embalagens, São Bento Incorporadora, Centro Medicina do Trabalho (CMT) de Dourados, 2000 Publicidade, Ambientec Dourados e JBAPec – Jarbas Barbosa Agricultura e Pecuária. Além de contar com o apoio dos deputados estaduais do MS através da União dos Legisladores de Legislativos Estaduais (UNALE), da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado de MS.